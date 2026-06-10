İsrail askerleri, Batı Şeria'da bir Filistinli genci arabayla çarparak yaraladı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler durmak bilmiyor.

İsrail ordusunun Nablus kentinin güneyinde yer alan Akraba beldesine düzenlediği baskın sırasında, bir İsrail askeri aracı Filistinli bir genci ezdi.

SAĞLIK EKİPLERİ ENGELLENDİ

İsrail askerleri, önce Filistinli sağlık ekiplerinin yaralıya ulaşmasını engelledi.

Daha sonra sağlık görevlilerinin olay yerinde müdahalede bulunmasına izin verdi; ancak yaralının bölgeden nakledilmesine müsaade etmedi.

HASTANEYE SEVK EDİLİ

Filistin Kızılayı, bir süre sonra 18 yaşındaki yaralının kendilerine teslim edildiğini ve tedavi altına alınmak üzere hastaneye sevk edildiğini açıkladı.

Yaralının sağlık durumu hakkında ise bilgi verilmedi.

1169 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail askerleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da son dönemde Filistinlilerin mülklerine ve tarım arazilerine yönelik saldırılarında artış yaşanıyor.

Filistinli kaynaklara göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da yaşanan olaylarda bin 169 Filistinli hayatını kaybetti, 12 bin 666 kişi yaralandı.