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İsrail askerleri Gazze'de bir Filistinliyi şehit etti

İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nin güney sınırında açtığı ateş sonucunda bir Filistinli'yi şehit etti, üç Filistinli'yi yaraladı.

AA | 23.02.2020 - 13:58..
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İsrail askerleri Abasan beldesinin doğusundaki sınır telleri yakınında bulunan iki Filistinliye ateş açtı.

Söz konusu Filistinlilerden biri yaşamını yitirdi, diğeri yaralandı.

İSRAİL, FİLİSTİNLİLERİ HEDEF ALDI

Askerler daha sonra, şehit olan ve yaralanan kişileri almak isteyen Filistinli gençlere de ateş açtı. Olayda iki Filistinli daha ayaklarından vurularak yaralandı.

Öte yandan, İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin güney sınırında iki Filistinliye ateş açıldığı ve bu kişilerin vurulduklarının gözlendiği ifade edildi.

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