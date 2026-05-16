İsrail askerleri namaz kılan Filistinlileri engellemeye çalıştı

İsrail’in Filistin’e ve İslam’a yönelik baskıları devam ediyor.

Binlerce kişinin öldüğü, binlercesinin yaralandığı Gazze’de bu sefer namaz engellemek istendi.

NAMAZ VAKTİNDE SİLAHLI BASKIN

İsrail askerleri, Batı Şeria’daki Şeyh Camii’ne namaz vaktinde silahlı baskın düzenledi.

Baskın yapan askerler, ilk hedef olarak namaz kıldıran imamı hedef alarak namazı sonlandırmak istedi.

FİLİSTİNLİLER NAMAZINI BOZMADI

İmam direnip yerine geri dönünce, askerler etrafta namaz kılan insanları rahatsız etmeye çalıştı.

Namaz kılan Filistinliler, askerler hiç yokmuş gibi namazlarına devam etti.

BAŞARISIZ OLUNCA CAMİDEN AYRILDI

Askerler cemaati son kez rahatsız edip namazı bölmeye çalıştı ama başarısız olunca camiden ayrıldı.