İsrail basını, ABD'nin Hürmüz operasyonları için İsrail'i bilgilendirdiğini öne sürdü

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre Tel Aviv yönetimi, ABD ile İran arasındaki ateşkesin çökmesine hazırlık yapıyor.

İsrailli bir güvenlik kaynağı, ABD'nin bugün öğleden sonra Hürmüz Boğazı'nı açmak üzere attığı adımların İsrail ile koordineli yürütüldüğünü savundu.

BAE'YE YÖNELİK SALDIRI ENDİŞELERİ ARTIRDI

ABD'nin Hürmüz'e ilişkin operasyon planlarını İsrail'e bildirdiğini iddia eden kaynak, Washington'un İran'ın gemilere ve Körfez ülkelerine saldırmasından endişe ettiğini aktardı.

İran'ın Birleşik Arap Emirliklerine düzenlediği saldırılarla bu endişenin gerçekleştiği öne sürüldü.

Üst düzey İsrailli yetkililerin iddiasına göre, İran'ın bu hamlesi, ateşkesin ilan edilmesinden yaklaşık bir ay sonra "ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatmasına" neden olabilir.

KAN'ın haberinde, hafta başından beri İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'ndan Basra Körfezi'ne doğru hareket eden Amerikan yakıt ikmal ve kargo uçaklarının olağandışı hareketliliğinin İsrail semalarından gözlendiği de belirtildi.

HÜRMÜZ'DEKİ GERİLİM HAD SAFHADA

İran'ın, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan ve Cask Adası yakınlarında deniz trafiğini tehlikeye attığı belirtilen ABD donanmasına ait bir gemiyi 2 füze ile hedef aldığı bildirilmişti.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı’nda yer alan haberde, İran ordusunun ABD donanmasına ait gemiyi hedef almasına ilişkin detaylar paylaşılmıştı.

Haberde, ABD’ye ait geminin radarını kapatarak Hürmüz Boğazı’nda yaklaşmaya çalıştığı ve radarını açtığı sırada tespit edildiği kaydedilmişti.

İran tarafından ABD gemisine "ateşkesi ihlal ettiği" yönünde uyarı mesajları gönderildiği, geminin uyarılara aldırış etmemesi üzerine İran ordusunun geminin çevresine uyarı amaçlı seyir füzesi, İHA ve roket fırlattığı kaydedilmişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı ise İran'ın ABD savaş gemisine iki füzeyle saldırdığı iddialarının asılsız olduğunu öne sürmüştü.

Öte yandan akşam saatlerinde İran'ın BAE ve Umman'a saldırılar düzenlediği ileri sürülmüştü.