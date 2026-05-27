İsrail basını: Afrika ülkeleri Türkiye’ye yönelmeye başlıyor

Türkiye’nin Afrika’daki etkisi ve nüfuzu artmaya devam ediyor.

Son 20 yılda yapılan savunma sanayii yatırımları meyvesini vermeye başladı.

Bölgede caydırıcı ve etkin bir güç olan Türk ordusunun Afrika’daki üsleri artık tüm dünyanın gündeminde.

İsrail merkezli Maariv gazetesi, Türkiye’nin Somali ile başlayan ilişkilerinin diğer Afrika ülkelerinin dikkatini çekmesine ilişkin bir analiz yayımladı.

TÜRK MODELİ CAZİP HALE GELDİ

Analize göre Türkiye’nin Somali’de uyguladığı askeri ve ekonomik iş birliği modeli, Afrika’nın farklı ülkeleri için cazip hale gelmeye başladı.

Ankara’nın Somali’de kurduğu askeri üs, verdiği eğitim desteği ve yaptığı enerji yatırımları sonucunda Sudan, Nijer, Burkina Faso ve Etiyopya dahil olmak üzere birçok Afrika ülkesinin Türkiye’den destek almak amacıyla Ankara ile ilişkilerini derinleştirdiği ifade edildi.

"MODELİN AYNISINI TALEP EDEN BİRKAÇ ÜLKE VAR"

Haberde, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in Batı Türkiye’de düzenlenen bir askeri tatbikat sırasında yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Afrika ülkelerinin ordularına eğitim ve teknik destek sağlamayı sürdürdüğü üzerinde duruldu.

Yaşar Güler, “Talepler doğrultusunda Afrika ülkelerinin silahlı kuvvetlerine eğitim ve teknik destek vermeye ve kapasitelerinin geliştirilmesine katkıda bulunmaya devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Bu bağlamda Somali’de uyguladığımız modelin aynısını talep eden birkaç ülke daha var. Bu talepleri inceliyoruz.” dedi.

GÜVENLİK VE EKONOMİK İŞ BİRLİĞİNE DÖNÜŞTÜ

Maariv’e göre Türkiye ile Somali arasındaki ilişki başlangıçta insani yardım temelli iken, zaman içinde kapsamlı bir güvenlik ve ekonomik iş birliğine dönüştü.

Türkiye’nin yurt dışındaki en büyük askeri üssünün Somali’nin başkenti Mogadişu’da bulunduğuna dikkat çekilerek, bölgedeki nüfuzuna vurgu yapıldı.

İki ülke arasındaki iş birliği kapsamında binlerce Somalili askerin Türk askeri üssünde eğitim aldığı, çok sayıda askerin ise ileri eğitim amacıyla Türkiye’ye gönderildiği ifade ediliyor.

"TÜRK ASKERİ YARDIMINI KABUL ETMEYE İSTEKLİ OLDU"

Haberde, Türk enerji sondaj gemilerinin Somali kıyılarında hidrokarbon kaynakları aradığı ifade edildi.

Kaynaklara dayandırılan haberde, “Somali’de birçok hükümet, savunma kapasitelerini güçlendirmek için Türk askeri yardımını kabul etmeye istekli oldu.” ifadelerine yer verildi.

TÜRK MÜDAHALESİ SONRASI GÜVENLİK KOŞULLARI İYİLEŞTİ

Haberde, Türk müdahalesinin ardından Mogadişu’da güvenlik koşullarının gözle görülür şekilde iyileştiği, saldırıların sıklığının azaldığı ve şehir genelinde yeni konut projelerinin yükselmeye başladığı ifade edildi.

Türkiye’nin Somali kıyılarının güvenliğini sağlamak ve açık deniz enerji arama faaliyetlerini desteklemek amacıyla yoğun yatırımlar yaptığı belirtildi.

UZAY LİMANI PROJESİ

Maariv’in haberine göre Ankara’nın odaklandığı bir diğer stratejik alan ise Mogadişu’da kurulması planlanan uzay limanı projesi.

Haberde, söz konusu projenin Türkiye’nin Somali’deki genişleyen yatırımlarının ve stratejik varlığının bir parçası olduğu ifade edildi.