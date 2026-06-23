İsrail basını: Lübnan'da kurulacak yeni mekanizma Netanyahu'yu panikletti

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun üst düzey İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberinde Başbakan Binyamin Netanyahu'nun 'İsrail'in dışlandığı' yeni mekanizma karşısında diplomatik girişim başlattığı vurgulandı.

Söz konusu yeni mekanizmanın Washington yönetiminin 2024 yılında Lübnan, İsrail, ABD, Fransa ve Birleşmiş Milletler'in bulunduğu yapının yerini aldığı bildirildi.

ABD ile İran arasında İsviçre'de yapılan görüşmelerde Lübnan'da ateşkesin denetlenmesi için kurulması kararlaştırılan mekanizmanın ABD, İran, Lübnan, Katar ve Pakistan'dan oluşacağı belirtildi.

"İSRAİL'İN SINIRSIZ HAREKET YETKİSİ SONA ERDİ"

Kanal 13 televizyonunun üst düzey bir yetkilinin açıklamalarına dayandırdığı habere göre ise İsrail'in son haftalarda ABD'den aldığı mesaj, Lübnan'da kısıtlama olmaksızın hareket etme yetkisinin sona erdiği yönünde oldu.

Netanyahu'nun 'güney Lübnan'daki güçlerin tam hareket özgürlüğüne sahip olduğu' iddiasına rağmen ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'e sadece Lübnan'da değil diğer alanlarda da kısıtlamalar getirdi.

Üstelik ABD'nin İsrail'e yönelik kısıtlamaları birçok cephede genişledi.

İsrailli siyasetçiler de orduya Lübnan'da izin verilen ve yasaklanan hareketlerin kapsamını belirten direktifler verdi.

Bu direktiflerle 'Sarı Hat' olarak adlandırılan bölge içinde hareket özgürlüğüne izin verilirken başkent Beyrut ve Lübnan'ın güneyindeki Sur kenti gibi daha uzak bölgelerde operasyonlar yasaklandı.