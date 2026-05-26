İsrail basını: Netanyahu ile Trump telefonda görüştü

İsrail basınından Netanyahu ve Trump'ın telefonda görüştüğüne dair haber paylaşıldı.

GÖRÜŞMEYE DAİR DETAY PAYLAŞILMADI

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun güvenlik kabinesi üyeleriyle akşam yaptığı toplantının ardından ABD Başkanı Donald Trump'la görüştüğü aktarıldı.

Haberde, görüşmenin içerisine ilişkin detay paylaşılmadı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, güvenlik kabinesi toplantısı öncesi yaptığı konuşmada, İsrail ordusunun ateşkese rağmen güneyini işgal altında tuttuğu Lübnan'da kara saldırılarını genişlettiğini açıklamıştı.

"ABD BASINI BU SAVAŞI İRAN'IN KAZANDIĞINI YAZABİLİR"

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise Demokratları ve bazı ABD medyasını, ABD'nin İran'a karşı başarılarını görmezden gelmekle suçladı.

Başkan Trump, ABD'nin İran ile savaşta başarılı olduğuna ikna olmayan New York Times, Wall Street Journal ve CNN'i hedef aldığı paylaşımında, "Demokratlar ve medya yollarını tamamen şaşırmış durumdalar, resmen delirdiler." ifadelerine yer verdi.

Hürmüz Boğazı'ndaki sürece ilişkin eleştirilere tepki gösteren Trump, "İran, ABD karşısında yenilgilerini kabul edip teslim olsa, donanmasını ve hava kuvvetlerini tamamen kaybettiğini kabul etse, tüm ordusu silahlarını yere bırakıp ellerini kaldırarak beyaz bayrak açsa ve her biri, 'Teslim oluyorum.' diye bağırsa bile ABD basını bu savaşı İran'ın kazandığını yazabilir." ifadesini kullandı.

Trump, İran'a yönelik ABD saldırılarının başlamasından bu yana, sosyal medya hesabı üzerinden ve basın toplantılarında sözlü olarak Demokratların ve ABD basınının bu konudaki sert eleştirilerine aynı şekilde cevap veriyor.