İsrail basını: Ordu, ABD'nin İran'a saldırı olasılığına hazırlanıyor

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, Tel Aviv yönetiminin, ABD'nin İran'a sınırlı mı yoksa geniş çaplı bir saldırı mı yapacağını bilmediğini, ancak her durumda İran'ın İsrail'e misilleme yapacağını iddia etti.

İSRAİL'DEN, OLASI SALDIRIYA HAZIRLIK

İsrail'in, ABD'nin İran'a saldırması olasılığına hazırlandığı belirtilen haberde, İran'a saldırıların yeniden başlamasına hazırlık amacıyla son günlerde bölgeye çok fazla silah sevkiyatı yapıldığı ifade edildi.

Haberde, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Komutanı Amiral Brad Cooper ile koordinasyon için görüştüğü belirtildi.

LÜBNAN'DAKİ SALDIRILARI GENİŞLETME PLANI

Ayrıca, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki bazı birliklerini İran'a muhtemel saldırılara hazırlık nedeniyle geri çektiği, İran'a saldırı durumunda İsrail'in Lübnan'daki saldırılarını da genişletip derinleştireceği kaydedildi.

ABD ile İran arasındaki dolaylı müzakereler sürerken son olarak İran, Pakistan aracılığıyla ABD'ye 14 maddelik bir teklif sunmuştu.