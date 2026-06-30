İsrail basını yazdı: Fon ayrılmazsa ordu faaliyetlerine devam edemeyecek

Çanlar İsrail için çalıyor...

Başbakan Binyamin Netanyahu ve ekibi İran karşısında istediğini alamadı.

Tahran'da herhangi bir rejim değişikliği yaşanmazken savaşın mali bilançosu İsrail, için çok ağır oldu.

İSRAİL ORDUSUNDA ACİL DURUM

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, İsrail ordusu, 38,9 milyar dolar olan savunma bütçesinin 49,5 milyar dolar seviyesine çıkarılmasını talep ediyor.

Yaklaşık 3 senede 6 ülkenin topraklarına saldırılar düzenleyen İsrail ordusu, mevcut bütçeyle faaliyet göstermekte zorlandığı, bu nedenle yedek askerleri görevden aldığı ve maliyetli askeri operasyonlardan kaçındığını itiraf ederken Savunma Bakanlığı ise savunma harcamalarının İsrail tarihindeki rekor seviyeye çıkarılması için baskı yapıyor.

MALİYE BAKANLIĞI İSTENEN FONU AŞIRI BULDU

İsrail Maliye Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve ordunun talebinin aşırı olduğunu belirterek savunma harcamalarına ayrılacak ek fonun sivil harcamalarda ciddi kesintilere yol açabileceği ve İsrail'in kredi notunu olumsuz etkileyeceği konusunda uyarıda bulundu.

Maliye Bakanlığı, karşı çıktığı ek savunma bütçesi talebini "aşırı ve mantıksız" olarak nitelerken böyle bir artışın "gerçekleşmeyeceğini" belirtti.

SON KARARI NETANYAHU VERECEK

İsrailli güvenlik yetkilileri ise İsrail ordusunun Gazze ve Lübnan'da geniş toprakları işgal ettiğini ve bu nedenle bütçenin artırılması gerektiğini savundu.

Haberde, bu konudaki kararın önümüzdeki günlerde alınacağı ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun iki taraf arasında bir karar vereceği aktarıldı.

TASARRUF DENEMELERİ BAŞARISIZ OLDU

Mali baskı nedeniyle yedek asker sayısını azaltmaya çalışan İsrail ordusu, daha önce bu sayının 60 binden 40 bine düşürülmesi hedefini belirlemiş, ancak 120 bin yedek askerin aynı anda görev yaptığı dönemin ardından bu sayı yalnızca 64 bine kadar düşürülebilmişti.

İsrail'in 2026 için ocakta belirlenen savunma bütçesi 30,3 milyar dolar olsa da martta revize edilerek 38,9 milyar dolar yükseltilmişti.