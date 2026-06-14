İsrail basını yazdı: Türkiye ile İsrail arasında yaşanabilecek kırılma noktaları

ABD ve İsrail’in İran’a başlattığı savaşın üzerinden 3,5 ay geçti.

İki ülke arasında barış anlaşmaları söylemleri konuşulsa da geleceğe dair belirsizlikler ve savaşın etkisi, tüm Orta Doğu’da kendisini hissettirmeye devam ediyor.

İsrail basınından Haaretz, Türkiye ve İsrail arasında gelecekte yaşanma ihtimali bulunan kritik kırılma noktalarına dair bir analiz yayımladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SÖZLERİ GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Analize göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye’nin güvenliği Hatay’da değil; Halep’te, Şam’da ve Beyrut’ta başlar” yönündeki ifadeleri, bölge ülkelerinde ve özellikle İsrail’de geniş yankı uyandırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ayrıca Türkiye’nin bölge ülkelerinde sahada yeni oldubittilere izin vermeyeceğini ve ulusal çıkarlarına yönelik tehditleri görmezden gelmeyeceğini vurguladığı aktarıldı.

TÜRKİYE'NİN BÖLGESEL HEDEFLERİ VE İSRAİL'İN SKANDAL FAALİYETLERİ

Analizde, söz konusu açıklamaların İsrail’in bölgedeki skandal faaliyetleri ve bunun Türkiye’nin bölgesel hedefleri üzerindeki etkileri dikkate alındığında sürpriz olmadığı ifade edildi.

Ayrıca Türkiye’nin, Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri de yakından takip ettiği belirtildi.

OLASI PROBLEMLER İÇİN HAZIRLIKLAR YAPILDI

İsrail’in son dönemde Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile ilişkilerini güçlendirme çabalarının Türkiye tarafından dikkatle izlendiği ve Türkiye’nin gelecekte olası problemlere yönelik hazırlıklarını yaptığının üzerinde duruldu.

ANKARA SERT VE NET KARŞILIK VERECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Türkiye’nin ve Kıbrıs Türklerinin haklarının ihlal edilmesi durumunda Ankara’nın sert ve net bir karşılık vereceği yönündeki açıklamalarına da yer verildi.

Analizde, “Türkiye ile İsrail arasındaki rekabetin” Ankara’nın NATO üyeliği ve ABD ile olan stratejik ilişkilerinden bağımsız değerlendirilemeyeceği ifade edildi.

TÜRKİYE ARAP ÜLKELERİYLE İLİŞKİLERİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Bu çerçevede Washington’un, son aylarda özellikle Suriye sahasında ortaya çıkan gerilim noktalarını sınırlamaya çalıştığı öne sürüldü.

Analizde, Türkiye’nin son dönemde başta Suudi Arabistan olmak üzere önemli Arap ülkeleriyle ilişkilerini güçlendirdiğine dikkat çekildi.

ÜLKELER RAHATSIZLIKLARINI TÜRKİYE İLE PAYLAŞTI

Söz konusu ülkelerin de İsrail’in bölgesel faaliyetlerinin artmasından duydukları rahatsızlığı, Türkiye ile paylaştıkları ileri sürüldü.

DENGELERİN YENİDEN ŞEKİLLENME İHTİMALİ

Analize göre; Ankara’nın İran ile İsrail arasındaki mevcut gerilimde diplomatik çözüm çağrılarını öne çıkarmasının nedenlerinden birinin de bölgesel güç dengelerinin yeniden şekillenme ihtimali olduğu iddia edildi.

İran’ın bölgedeki konumunda yaşanabilecek herhangi bir değişimin, Orta Doğu’daki güç dağılımını yeniden tanımlayabileceği değerlendirmesi yapıldı.

REKABET KIRMIZI ÇİZGİYE YAKLAŞABİLİR ANCAK NE KADAR İLERİ GİDECEĞİNİN TAHMİN EDİLMESİ ZOR

İsrail basınının haberine göre, Türkiye ile İsrail arasındaki rekabetin zaman zaman kırmızı çizgiye yaklaşabileceği, ancak bu aşamada ne kadar ileri gideceğinin tahmin edilmesinin zor olduğu belirtildi.

Bunun başlıca nedeni olarak ise ABD’nin taraflar arasındaki dengeleri şekillendirme konusunda önemli bir diyaloğa sahip olması gösterildi.