İsrail basını yazdı: Türklerden akıl almaz hamle

Türkiye ile Mısır arasında son dönemde hız kazanan iyi ilişkiler, askeri alanda somut adımlara dönüşmeye devam ediyor.

İki ülke, Eylül 2025'te 13 yıl aradan sonra ilk kez 'Dostluk Denizi' adlı ortak deniz tatbikatını gerçekleştirmişti.

TÜRKİYE-MISIR ORTAK TATBİKATI

Bu tatbikat, Doğu Akdeniz'de yeni ittifak dinamiklerinin sinyallerini vermişti.

Bu gelişmenin hemen ardından, 4-17 Haziran 2026 tarihleri arasında Mısır'daki çeşitli hava üslerinde Türkiye-Mısır İkili Hava Tatbikatı başladı.

Mısır Ordu Sözcüsü Abdulhafız Garib, tatbikatın yaklaşık 20 yıl aradan sonra iki ülke hava kuvvetleri arasında gerçekleştirilen ilk ortak hava eğitimi olma özelliği taşıdığını belirtti.

İSRAİL BASINI YAKIN TAKİPTE

İsrail basını da bu gelişmeyi yakından izliyor.

Maariv gazetesi, tatbikatı manşetine "İsrail'in burnunun dibinde: Türklerden akıl almaz hamle" başlığıyla taşıdı.

"EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ STRATEJİK BİR DÖNÜŞÜM"

Haberde, Türkiye-Mısır ilişkilerindeki bu askeri iş birliğinin 'eşi benzeri görülmemiş stratejik bir dönüşüm' anlamına geldiği vurgulandı.

Eylül 2025'teki deniz tatbikatının hemen ardından gelen hava tatbikatının zamanlamasına dikkat çeken gazete, Nisan ayında başlayan siyasi ve güvenlik diyaloğunun derinleştiğini ve yeni bir bölgesel mimariye işaret ettiğini belirtti.

'MÜSLÜMAN İTTİFAKI' OLASILIĞINI DEĞERLENDİRDİ

Maariv, Türkiye ile Mısır arasında 'önemli bir anlayış artışı' yaşandığını ve daha geniş askeri iş birliği çerçevelerinin şekillenebileceğini iddia ederek, gelecekte Pakistan ve Suudi Arabistan'ın da katılabileceği bir 'Müslüman ittifakı' olasılığından bahsetti.

Gazete, 'İsrail tüm bu senaryolara hazırlıklı olmalıdır' ifadesini kullanarak, Doğu Akdeniz'de İsrail, Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) gibi aktörlerin bu süreci yakından izleyeceğini kaydetti.