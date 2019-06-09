İsrail basını YPG'yi övdü

Orta Doğu'daki varlığı ve Filistin'e karşı uyguladığı zulümler her zaman tartışılan İsrail, PKK ve uzantılarına karşı desteğini saklamıyor.

YPG GÜZELLEMESİ

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Haaretz, Suriye'nin kuzeyinde yer alan YPG için ezilmiş halklar benzetmesi yaparak "arada kalmışlar" derken, teröristler için devlet kurma yolunda olduklarını da ifade etti.

İSRAİL ÖRNEĞİ

Gazetede yer alan yazıda ayrıca İsrail'in de Suriye'nin kuzeyindeki YPG'liler gibi önceleri bir filkir olduğu daha sonra devlet oldukları ifade edildi.