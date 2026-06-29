İsrail basınında NATO Zirvesi analizi: Ankara’nın yükselen rolü dikkat çekti

ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye ve İran’a ilişkin son açıklamaları uluslararası kamuoyunda dikkat çekti.

ERDOĞAN–TRUMP ARASINDA DİKKAT ÇEKEN DİPLOMATİK YAKINLAŞMA

İsrail merkezli Haaretz gazetesinde yayımlanan analizde, Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında kullandığı temkinli ve özenli dilin tesadüf olmadığı vurgulandı.

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye ile Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack, iki lider arasındaki ilişkiyi derin bir hayranlığa dayandırıyor.

Trump, 7 Temmuz'da başlayacak NATO Zirvesi'ne sadece Erdoğan'a duyduğu saygıdan dolayı katılacağını belirtirken, Türkiye'nin F-35 savaş uçakları talebiyle ilgili de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok mutlu edecek bir adım atabileceğini ifade etti.

"BÖLGESEL BİR İHA İMPARATORLUĞU"

Cumhurbaşkanı Erdoğan için yaklaşan NATO Zirvesi sıradan bir konferans değil, tarihi bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

Türkiye en son 2004 yılında bir NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yaptığında, savunma sanayisi ordunun ihtiyaçlarının ancak beşte birini karşılıyordu.

Bugün ise Türkiye'nin milyarlarca dolarlık dış alım anlaşmalarını iptal edip yerel üretime odaklanarak bölgesel bir İHA imparatorluğuna dönüştüğü belirtiliyor.

Yıllık savunma sanayisi üretiminin 20 milyar dolar civarında olduğu ve Türkiye'nin kendisini sadece bir silah müşterisi değil, aynı zamanda askeri deneyim tedarikçisi olarak sunduğu ifade ediliyor.

Ankara'daki zirve için devasa bir hazırlık yapılıyor. İletişim Başkanlığı, 32 devlet başkanı ve binlerce yabancı konuğun katılacağını duyurdu.

Türkiye zirve için benzeri görülmemiş güvenlik önlemleri aldı. Zirve öncesi terörle mücadele operasyonlarında 200'den fazla kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

"DAYANIŞMA PLATFORMU OLUŞTURMAYI HEDEFLİYORUZ"

Türkiye'nin Katar, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt'i zirveye davet etmesi, Ankara'yı NATO ile Körfez arasında merkezi bir eksen olarak konumlandırma çabasının bir parçası olarak görülüyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın şekillendirdiği yeni doktrin, bölge ülkelerinin güvenliklerini yalnızca dış ittifaklara dayandıramayacağı fikrine dayanıyor.

Fidan, Ocak ayında Al Jazeera'ye verdiği mülakatta Türkiye'nin vizyonunu ortaya koydu:

“"Devletler arasında temel ve nihai güveni yaratacak bölgesel güvenlik düzenlemeleri kurmak istiyoruz. Bölgesel bir dayanışma platformu oluşturmayı hedefliyoruz."”