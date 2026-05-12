İsrail, Batı Şeria'daki tarihi alanları ilhak edecek

İsrail Parlamentosu’nda kabul edilen yeni yasa tasarısı, işgal altındaki Batı Şeria’daki tarihi miras alanlarının yönetim yetkisini İsrail’e devretmesi ve Filistin topraklarının mülkiyetine ilişkin yeni düzenlemeler getirmesi nedeniyle uluslararası kamuoyunda tartışma yarattı.

Knesset tarafından onaylanan düzenleme, Batı Şeria’daki bazı arkeolojik ve tarihi alanların doğrudan İsrail devlet otoritesi altında değerlendirilmesini öngörüyor.

BATI ŞERİA’DA YETKİ DEVRİ

Kabul edilen yasa tasarısı, Batı Şeria’daki tarihi miras alanlarının idaresinin İsrail’in ilgili kurumlarına devredilmesini içeriyor. Bu kapsamda bölgede bulunan bazı arkeolojik ve kültürel alanların İsrail yasaları çerçevesinde korunacağı ve yönetileceği belirtiliyor.

Kararın, mevcut statükoya aykırı olduğu yönünde eleştiriler gündeme gelirken Filistin tarafı, düzenlemeyi “toprakların fiili ilhakı yönünde bir adım” olarak değerlendiriyor.

FİLİSTİN TOPRAKLARINA MÜDAHALE ENDİŞESİ

Yasa tasarısının bir diğer kritik maddesi ise Filistin topraklarına el konulabilmesinin önünü açması oldu. Düzenleme, belirli bölgelerde mülkiyet ve kullanım haklarının yeniden düzenlenmesine imkân tanıyor.

Bu durum, uluslararası hukuk çerçevesinde ciddi tartışmalara yol açarken, bölgedeki gerilimin daha da artabileceği yönünde endişeler dile getiriliyor.

BÖLGEDE GERİLİM TIRMANABİLİR

Batı Şeria’daki statü, uzun süredir İsrail-Filistin çatışmasının en hassas başlıklarından biri olarak kabul ediliyor. Yeni yasa tasarısının yürürlüğe girmesi halinde, bölgede diplomatik tansiyonun yükselmesi bekleniyor.

Filistinli yetkililer, kararın sahadaki fiili durumu değiştirmeye yönelik olduğunu savunurken, uluslararası toplumdan da tepki açıklamaları gelmesi bekleniyor.

ULUSLARARASI TEPKİ BEKLENTİSİ

Uzmanlar, kararın özellikle arkeolojik miras ve toprak mülkiyeti gibi hassas alanları doğrudan etkilemesi nedeniyle uluslararası hukuk açısından yeni tartışmalar doğurabileceğini belirtiyor.

Bölgedeki gelişmelerin, İsrail-Filistin hattındaki siyasi dengeleri yeniden şekillendirme potansiyeli taşıdığı ifade ediliyor.