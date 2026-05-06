İsrail, Beyrut'un güneyine saldırı düzenledi

Orta Doğu'da silahlar susmak bilmiyor.

Geçtiğimiz günlerde ABD ile İran arasında gerilim yeniden yükselirken İsrail'de rahat durmuyor.

Gazze ve Lübnan'da ateşkes ihlallerini sürdüren İsrail, bunlara bir yenisini daha ekledi.

BEYRUT'UN GÜNEYİ HEDEF ALINDI

ABD Başkanı Donald Trump'ın 24 Nisan'da ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmasına rağmen başkent Beyrut'un güneyi hedef alındı.

Bölge kaynakları Dahiye’de büyük bir patlama meydana geldiğini bildirdi.

ATEŞKESTEN BU YANA İLK SALDIRI

Bu saldırı, ateşkesten bu yana Beyrut'a yapılan ilk saldırı olarak kayıtlara geçti.

İsrail Ordusu Radyosu, Dahiye saldırısının hedefinin Hizbullah'ın elit Rıdvan Gücü komutanı olduğunu duyurdu.

NETANYAHU: SALDIRI EMRİNİ BEN VERDİM

Öte yandan saldırıya ilişkin bir diğer açıklamada İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ndan geldi.

Hedeflerinin Hizbullah komutanı olduğunu doğrulayan Netanyahu, saldırı emrini kendisinin verdiğini söyledi.

DAHA FAZLASI GELEBİLİR

Ayrıca İsrail ordusuna ait jetlerin ek saldırılar için hazırlık yaptığı bilgisi de verildi.

Saldırıların, gece boyunca devam edebileceği aktarıldı.

ÖLÜ SAYISI 2 BİN 700'Ü GEÇTİ

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında 2 bin 700'den fazla kişinin öldüğünü bildirmişti.