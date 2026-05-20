İsrail: Yakında 90 bin civarında asker kaçağına ulaşacağız

Orta Doğu’da İsrail ve ABD'nin İran’a yönelik başlattığı saldırıların üzerinden iki yıl geçti.

Bu iki yıllık süreçte binlerce insan öldü, binlercesi yaralandı.

Savaşın yıpratıcı etkileri artarken İsrail, artık asker bulmakta zorlanıyor.

ORDUNUN İNSAN GÜCÜ AÇIĞI BÜYÜYOR

İsrail ordusu Planlama ve Personel Yönetimi Bölümü Başkanı Shay Tayeb, Meclis Dışişleri ve Savunma Komitesi’ne ordunun personel durumuyla ilgili bilgi verdi.

Tayeb, Ocak 2027’de 30 aylık kısaltılmış zorunlu askerlik hizmetini tamamlayan ilk asker grubunun terhis edilmesiyle birlikte ordunun insan gücü açığının gelecek aylarda ciddi şekilde büyümesinin beklendiğini söyledi.

EKSİK ASKER SAYISI 17 BİNE ULAŞABİLİR

Ekim 2023’ten önce ordudaki Ultra-Ortodoks (Haredi) asker sayısının 700 olduğuna, şu anda ise bunun 2 bin 800’e yükseldiğine işaret eden Tayeb, buna karşın eksik asker sayısının yakın zamanda 12 binden 17 bine yükseleceğini belirtti.

Shay Tayeb, “Şu anda resmi olarak asker kaçağı olarak sınıflandırılan yaklaşık 32 bin kişi bulunuyor. Ayrıca askere çağrıldığı hâlde teslim olmayanlara gönderilen ‘Order 12’ belgesini almış 50 binden fazla kişi daha mevcut.” dedi.

''ÇOK YAKINDA 90 BİN ASKER KAÇAĞINA ULAŞACAĞI''

Açıklamalarına devam eden Tayeb, gelecekte ordunun kaçak asker sayısına ilişkin olarak “Çok yakında 90 bin civarında asker kaçağı sayısına ulaşacağız.” dedi.

Tayeb’in açıklamaları, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin Yeşiva (Tevrat okulu) öğrencilerini zorunlu askerlikten muaf tutan bir yasa tasarısını kabul etme niyetine ilişkin tartışmaların ortasında geldi.