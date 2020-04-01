İsrail, Filistinlilerin topladığı yardımlara el koydu

Sivas Valiliği, Suşehri ve Akıncılar ilçelerinde özel araçlara 3 kişiden fazla binilmemesi kuralı getirilirdiğini ve 3’ten fazla kişinin yan yan yürümesinin de yasaklandığını açıkladı.

Sezon sonu Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Mehmet Ekici, yönetime takımdan ayrılmak istemediği iletti.

Otomobilin, yolun altında bulunan evin bahçesine düşmesi sonucu sürücü ile yanındaki kişi yaralanırken, ev sahibi, "Havadan uçak gibi bir şey düştü" dedi.

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Koronavirüs, kalp yetmezliğine de neden oluyor

Çin’in Vuhan kentinde çıktıktan sonra tüm dünyayı saran ve Türkiye’de de etkili olan koronavirüsün belirtileri haftalardır paylaşılıyor. Bu belirtilere bir yenisi daha eklendi: Kalp yetmezliği.