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İsrail füze kurulumunu tamamladı

İran'a füze ürettiği için baskı yapan ABD ve İsrail, koordineli olarak gerekli kapasiteyi artırdığını açıkladı.

Haber Merkezi | 01.04.2019 - 13:07..
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İsrail Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, sistemin İsrail Hava Kuvvetleriyle bütünleştiğinin altı çizilerek, “Sistem çeşitli senaryo tiplerinde uygulanmış ve Hava Savunma Sistemimizle bütünleşmesi tamamlanmıştır. Ordu, Amerikan birlikleriyle koordinasyonu başlatmış ve hava savunması için gerekli kapasiteyi arttırmaya başlamıştır” denildi.

İsrail füze kurulumunu tamamladı

İsrail istihbaratı yakın zamanda İran’ın nükleer ve balistik füze programları tehdidi konusunda uyarıda bulunmuştu. Gazze Şeridi'ndeki tansiyon da artmaya devam ediyor.

GAZZE'Yİ İŞGAL PLANI

Geçtiğimiz hafta Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze’ye geniş çapta askeri operasyon başlatılacağını duyurmuş ve sınıra 3 tugay ve bir topçu ekibi yerleştirildiğini açıklamıştı. Ayrıca Başbakan, Hava Kuvvetleri personelinin toplanması emrini vermişti.

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