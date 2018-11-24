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İsrail gazetesinden Osmanlı’ya övgü analizi

Haaretz gazetesinde yayınlanan analizde, Orta Doğu’da barışı ve huzuru sağlayan son birleştirici gücün Osmanlı olduğu belirtildi.

Haber Merkezi | 24.11.2018 - 12:16..
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İsrail gazetesinden Osmanlı’ya övgü analizi

İsrail medyasının en önemli yayın organlarından Haaretz gazetesi, Orta Doğu’da süregelen savaşları irdeleyen ilgili bir yazı kaleme aldı.

Birinci ve İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Orta Doğu’da hiçbir zaman barış sağlanamadığı ifadelerine yer verilen yazıda, Osmanlı Devleti’nin öneminden de bahsedildi.

"ORTA DOĞU'DA BARIŞI SAĞLAYABİLEN TEK GÜÇ"

Özellikle Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra, Osmanlı Devleti’nden ayrılarak kendi ulusal devletlerini kuran milletlerin, azınlık haklarını görmezden gelip, halkları asimile ederek zulüm uyguladıkları belirtildi.

Analizde, Osmanlı Devleti’nin coğrafyaya hakim olduğu yüzyıllar boyunca, egemenliği altında bulunan tüm halklara barışçıl ve hoşgörülü yaklaştığını, tüm etnik kökenlere eşit mesafede durarak herkes için refah ve adalet sağladığına vurgu yapıldı.

"OSMANLI'DAN SONRA BÖLGE SAVAŞA TESLİM OLDU"

Yazıya göre; Yahudi ırkının kaderi de, Osmanlı’nın dağılmasından sonra kötü yönde değişti.

Osmanlı Devleti’ne karşı özellikle Batı medyasında yürütülen karalama çalışmalarına bir cevap niteliğinde olan yazı, Osmanlı Devleti’nin dağılmasının, tüm Avrupa ve Orta Doğu barışına karşı en büyük darbe olduğunu belirterek, böylesi bir birleştirici güç olmaksızın, coğrafyanın kaderinin savaşa mahkûm olacağı görüşüne de yer verdi.

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