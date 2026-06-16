İsrail Gazze'de çocukları öldürüyor

İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal ediyor.

Çeşitli bahanelerle ateşkesi ihlal eden İsrail'in saldırılarında, Gazzeli masumlar ölüyor.

İsrail, kadın ve çocukları hedef alıyor.

İsrail son olarak, Gazze Şeridi'nde bir evi hedef aldı.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail, Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bir apartman dairesini insansız hava aracıyla bombaladı.

OĞLU İLE HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda, Şifa Hastanesi'nde sağlık görevlisi olarak çalışan Muhammed Hebil ile oğlu Musa hayatını kaybetti.

HER GÜN SALDIRIYOR

İsrail, 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine neredeyse her gün saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten 31 Mayıs'a kadar geçen 247 günlük süreçte İsrail'in ateşkesi 3 bin 269 kez ihlal ettiğini belirtmişti. Bu dönemde İsrail saldırılarında 992 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 138 kişi yaralandı ve 95 kişi alıkonuldu.