İsrail Gazze'de polis noktasına saldırdı: 3 Filistinli öldürüldü
İsrail ordusunun Gazze'de bir polis kontrol noktasına yaptığı saldırı bombalı saldırı sonucunda Filistinli 3 güvenlik mensubu öldürüldü. Çok sayıda sivil yaralandı.
İsrail, 10 Ekim'de ilan edilen ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.
Filistin İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze kentinin batısındaki Ensar bölgesinde emniyet güçlerine ait bir kontrol noktasını bombaladığı belirtildi.
İsrail saldırısında emniyet güçlerinden 3 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ağır şekilde yaralandığı kaydedildi.
Açıklamada ayrıca İsrail ordusunun hedef aldığı bölgeye yakın noktada bulunan çok sayıda sivilin de yaralandığı ifade edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)