İsrail Gazze'de polis noktasına saldırdı: 3 Filistinli öldürüldü

İsrail, 10 Ekim'de ilan edilen ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'de bir polis kontrol noktasına yapılan saldırı sonucu Filistinli 3 güvenlik mensubu hayatını kaybetti.

KONTROL NOKTASI BOMBALANDI

Filistin İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze kentinin batısındaki Ensar bölgesinde emniyet güçlerine ait bir kontrol noktasını bombaladığı belirtildi.

ÇOK SAYIDA SİVİL YARALI

İsrail saldırısında emniyet güçlerinden 3 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ağır şekilde yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca İsrail ordusunun hedef aldığı bölgeye yakın noktada bulunan çok sayıda sivilin de yaralandığı ifade edildi.