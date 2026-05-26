İsrail Gazze'de yine çocukları vurdu

İsrail, Gazze'ye saldırılarını sürüyor.

Aylar önce yapılan ateşkesi umursamayan İsrail, Gazze'de masumları hedef alıyor.

Gazze'de vatandaşlar bir yandan tüm yıkıntılara rağmen ayakta kalmaya çalışıyor.

Ancak İsrail, gece saatlerinde yine çocukları hedef aldı.

BİRÇOK HAYATINI KAYBETTİ

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin kaldığı çadırlara düzenlediği saldırıda 6 yaşında bir çocuk ile bir kadın hayatını kaybetti, çoğu çocuk ve kadın 20 kişi yaralandı.

ÇOCUKLAR HASTANEYE KALDIRILDI

Saldırıda yaralanan çocuklar, kentteki Nasır Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İSRAİL ATEŞKESE ÖNEMSEMİYOR

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 904 kişinin öldürüldüğü, 2 bin 713 kişinin yaralandığı, enkaz altında ise 777 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının ise 72 bin 797'ye, yaralı sayısının da 172 bin 821'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.