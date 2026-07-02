İsrail Gazze'ye saldırı düzenledi

İsrail, ateşkesi ihlal ediyor.

Gazze'de ateşkesi ihlal eden İsrail, masumları katlediyor.

İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Gazze'nin kuzeyine düzenlediği saldırı sonucu Filistinli Esad Abu Nahal hayatını kaybetti.

Abu Nahal'ın cenazesi Gazze kentindeki Şifa Hastanesi getirildi.

İHA İLE SALDIRI DÜZENLEDİ

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

SİVİLLER ÖZELLİKLE HEDEF ALINIYOR

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze kent merkezindeki Ömer el-Muhtar Caddesi'ne düzenlediği SİHA saldırısında Muhammed Naim Cundiye isimli Filistinli yaşamını yitirdi.

Saldırıda kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi ağır yaralanırken, bölgedeki bazı araçlar da hasar gördü.

Gazze kentindeki Şifa Hastanesi kaynakları da İsrail'in, kentin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde sivillerin toplandığı bir noktayı İHA'yla hedef aldığını bildirdi.

Saldırıda 2 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI ARTIYOR

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre, Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1053 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 406 kişi yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 73 bin 66, yaralı sayısı ise 173 bin 514 olarak açıklandı.