İsrail, kadın ve erkeklerin aynı tank mürettebatında görev yapmayacağını açıkladı

İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, ordu komuta kademesiyle dün gerçekleştirdiği toplantıda zırhlı birlikler bünyesinde başlattıkları yeni pilot programı ele aldı.

Genelkurmay Başkanı Zamir'in ordu komuta kademesiyle gerçekleştirdiği toplantı, Tevrat eğitimi veren 20’den fazla okulun (Yeşiva) dini liderinin Ultra Ortodoks gençlerin zırhlı birliklerde görev yapmasına izin vermeyecekleri tehdidinin ardından geldi.

KADIN VE ERKEK AYNI TANK MÜRETTEBATINDA GÖREVLENDİRİLMEYECEK

Zamir, pilot program çerçevesinde kadın ve erkek askerlerin aynı tank mürettebatında görevlendirilmeyeceğini söyledi.

İsrail ordusu, pilot uygulama başarılı olduğu takdirde en az bir bölük kadın askerin zırhlı birliklerde görev üstleneceğini duyurmuştu.

PEK ÇOK BİRİMDE BİRLİKTE GÖREV ALIYORLAR

İsrail ordusunda kadın ve erkek askerler pek çok birimde birlikte görev alıyor.

Ultra Ortodokslar (Haredi) ise dini gerekçelerle kadın ve erkeklerin zorunlu askerlik yaptığı İsrail ordusuna katılmayı reddediyor.

HAREDİLERİN ASKERLİKTEN MUAF TUTULMASI YILLARDIR ÜLKEDE TARTIŞMA KONUSUYDU

İsrail yasalarına göre 18 yaşını geçen herkesin zorunlu askerlik hizmetini yapması gerekirken, Ultra-Ortodoks Yahudilerin (Haredi) askerlikten muaf tutulması yıllardır ülkede tartışılıyordu.

İsrail Yüksek Mahkemesi, 25 Haziran 2024'te Haredi erkeklerin zorunlu askerlikten muaf tutulmasının yasal dayanağının bulunmadığına ve askerliğe uygun olanların göreve alınması gerektiğine karar vermişti.

80 BİN HAREDİ ERKEĞE ASKERLİK CELBİ GÖNDERİLECEPİ AÇIKLANMIŞTI

Hükümetin askere alınmaya uygun yaklaşık 80 bin Haredi erkeğe askerlik celbi göndereceği kaydedilmişti.

İsrail ordusu, ülkede askerlik celbi gönderilen veya kaçak durumda olan kişi sayısının 71 bin, bunun yüzde 80'inin de Haredi olduğu tahminini paylaşmıştı.

HAREDİLER MECLİS OTURUMLARINI BOYKOT ETMEYE BAŞLAMIŞTI

Haredilerin askerlikten muaf tutulmasını sağlayacak bir yasanın çıkarılmaması nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Haredi koalisyon ortakları hükümetten istifa ettiğini açıklamış, Meclis oturumlarını boykot etmeye başlamıştı.