İsrail Genelkurmay Başkanı, karantinaya girdi

İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi ve orduda görevli 2 generalin, koronavirüs tespit edilen bir askeri yetkiliyle görüşmeleri nedeniyle karantinaya girdiği bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Kochavi'nin 10 gün önce katıldığı toplantıda bulunan bir askeri yetkilinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

KENDİNİ KARANTİNAYA ALDI

Bu gelişme üzerine Kochavi'nin yanı sıra söz konusu toplantıya katılan 2 generalin karantinaya girdiği ifade edildi. Kochavi'de herhangi bir koronavirüs semptomu görülmediği, kısa süre içinde de test yapılacağı aktarıldı.

HAFTA SONUNA KADAR KARANTİNA

Açıklamada ayrıca, Kochavi'nin hafta sonuna kadar ofisinde karantinada kalacağı, günlük çalışmalarına ise devam ettiği belirtildi.

NETANYAHU DA KARANTİNADA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da danışmanının koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine dün karantinaya girmişti. Netanyahu'nun koronavirüs testinin negatif çıktığı, buna karşın karantinada kalmaya devam edeceği açıklanmıştı.

İSRAİL'DE SON DURUM

İsrail Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede koronavirüs vaka sayısı 4 bin 831'e ulaşırken, 18 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.