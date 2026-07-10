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İsrail güçleri, Kudüs ve Filistin Müftüsünü gözaltına aldı

Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin, Mescid-i Aksa'da kıldığı Cuma namazından sonra İsrail askerleri tarafından gözaltına alındı ve Mescid-i Aksa külliyesine girişi 1 hafta süreyle yasaklandı.

Ensonhaber / İHA
İsrail güçleri, Kudüs ve Filistin Müftüsünü gözaltına aldı
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İsrail işgal güçleri, Kudüs ve Filistin Müftüsü, Mescid-i Aksa Vaizi Şeyh Muhammed Hüseyin'i gözaltına aldı.

Cuma hutbesi ve namazının ardından alıkonulan Muhammed Hüseyin, daha sonra serbest bırakıldı.

MESCİD-İ AKSA KÜLLİYESİNE 1 HAFTA GİRİŞİ YASAKLANDI

Hüseyin'in Mescid-i Aksa külliyesine 1 hafta süreyle girişinin yasaklandığı belirtildi.

GÖZALTI SEBEBİ BİLİNMİYOR

Muhammed Hüseyin'in gözaltı sebebi ise bilinmiyor.

İsrail, son yıllarda Mescid-i Aksa vaizlerine karşı çok sayıda benzer karar almıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)