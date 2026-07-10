İsrail güçleri, Kudüs ve Filistin Müftüsünü gözaltına aldı
Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin, Mescid-i Aksa'da kıldığı Cuma namazından sonra İsrail askerleri tarafından gözaltına alındı ve Mescid-i Aksa külliyesine girişi 1 hafta süreyle yasaklandı.
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İsrail işgal güçleri, Kudüs ve Filistin Müftüsü, Mescid-i Aksa Vaizi Şeyh Muhammed Hüseyin'i gözaltına aldı.
Cuma hutbesi ve namazının ardından alıkonulan Muhammed Hüseyin, daha sonra serbest bırakıldı.
MESCİD-İ AKSA KÜLLİYESİNE 1 HAFTA GİRİŞİ YASAKLANDI
Hüseyin'in Mescid-i Aksa külliyesine 1 hafta süreyle girişinin yasaklandığı belirtildi.
GÖZALTI SEBEBİ BİLİNMİYOR
Muhammed Hüseyin'in gözaltı sebebi ise bilinmiyor.
İsrail, son yıllarda Mescid-i Aksa vaizlerine karşı çok sayıda benzer karar almıştı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)