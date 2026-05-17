İsrail ordusu, Filistinli genci ağır yaraladı

Gazze'de İsrail soykırımı devam ediyor...

İsrail askerlerinin insan haklarına aykırı saldırılarında bir Filistinli daha yaralandı.

GERÇEK MERMİYLE ATEŞ AÇILDI

Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın aktardığına göre, sabah saatlerinde ayrım duvarı yakınında konuşlanan İsrail güçleri, Filistinli bir gence gerçek mermiyle ateş açtı.

Açılan ateş sonucu genç Filistinli, başından yaralandı.

DURUMU AĞIR VE KRİTİK

Hastaneye kaldırılan Filistinlinin durumunun ağır olduğu ve kritik olarak değerlendirildiği belirtildi.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da neredeyse hemen her gün Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılar gerçekleştiriyor.