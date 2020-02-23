İsrail, Güney Kore'den gelen 200 kişiyi ülkeye almadı

İsrail Sağlık Bakanlığı önceki gün, ülkede ilk kez bir kişide yeni tip koronavirüs tespit edildiğini açıklamıştı.

İsrail, salgın nedeniyle, Güney Kore'nin başkenti Seul'den uçakla gelen yaklaşık 200 kişinin Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na girmesine izin vermedi.

12 İSRAİLLİ AMBULANSLARLA EVLERİNE NAKLEDİLDİ

The Jerusalem Post Gazetesi'nin internet sitesinde yer alan habere göre, İsrail yönetimi, Seul'den gelen 200 yabancıyı ülkeye almazken, 12 İsrailli ise ambulanslarla evlerine nakledildi.

Öte yandan, Güney Kore Havayolları'na ait olan uçağa yakıt ikmali yapıldığı ve sonrasında Seul'a dönmesi için talimat verildiği öğrenildi.