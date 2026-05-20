İsrail Güvenlik Bakanı, Sumud Filosu aktivistlerinin tutulduğu hapishaneye gidip hakaret etti

Gazze’ye insani yardım taşımak amacıyla uluslararası sivil toplum kuruluşları ve aktivistlerin bir araya gelerek oluşturdukları 'Küresel Sumud Filosu', 2025’ten itibaren birden fazla kez yola çıktı.

2026 Bahar Misyonu kapsamında Barselona’dan denize açılan filo, yardım malzemeleri ulaştırmayı hedefliyordu.

ULUSLARASI SULARDA FİLOYA HUKUKSUZ SALDIRI

Filoda 30’dan fazla ülkeden yaklaşık 300-400 aktivist bulunuyordu.

İsrail askeri, filoyu uluslararası sularda müdahale ederek durdurdu.

İSRAİL, AKTİVİSTLERİ HAPSETTİ

Çoğu aktivist kısa süre sonra serbest bırakılsa da bir kısmı, İsrail tarafından alıkonuldu ve 'güvenlik hapishaneleri'ne nakledildi.

Filo yöneticilerinden Thiago Avila ve Seyf Ebu Kişk gibi isimlerin sorgu ve tutukluluk süreçleri devam ederken aktivistler, kötü muamele gördüklerini belirtti.

ZORLA TUTTUKLARI AKTİVİSTLERE HAKARET ETTİ

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin tutulduğu hapishaneyi ziyaret etti.

Ziyarette Ben-Gvir, uluslararası hukuka aykırı şekilde zorla tutulan aktivistlere 'terörist' diyerek hakaret etti.

İsrail bayrağı sallayan Ben-Gvir, aktivistleri provoke etti.

"ÖZGÜR FİLİSTİN" SLOGANLARI ATTILAR

Ben-Gvir'in o görüntüleri ise sosyal medyada tepki topladı.

Görüntülerde, aktivistlerin "Free Palestine" "(Özgür Filistin" sloganlarıyla karşılık verdiği anlar yer aldı.