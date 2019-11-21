taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6915
Euro
6.3161
Altın
1468.36
Borsa
106576.96
Gram Altın
268.889
Bitcoin
44849.26

İsrail, İran'daki gösterilere destek verdi

İran'da benzin zammından sonra başlayan gösterilerin ardından İsrail, "Gerçekten yanınızda duruyoruz" ifadelerini kullandı.

AA | 21.11.2019 - 15:41..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran halkı, 15 Kasım Cuma günü benzine üç kat zam yapıldığının açıklanmasının ardından protestolara başladı.

Akaryakıt zammıyla sokağa inen göstericilerle yaşanan çatışmalar nedeniyle 6 güvenlik görevlisi ve 1 gösterici hayatını kaybetmiş, gösterilerle ilgili yaklaşık 1.500 kişi de gözaltına alınmıştı.

GÖSTERİCİLERİN YANINDAYIZ

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, İranlı göstericilere hitaben, "Gerçekten yanınızda duruyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD DE DESTEK VERMİŞTİ

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, Washington'un İran'da benzin zammı sonrası başlayan ve ölümlere yol açan ülke genelindeki gösterilere destek verdiğini belirtmişti.

İsrail, İran'daki gösterilere destek verdi

İsrail, İran'daki gösterilere destek verdi

İsrail, İran'daki gösterilere destek verdi

 

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yaşar Büyükanıt vefat etti

Yaşar Büyükanıt vefat etti

270
Yapı Kredi Bankası 700 kişiyi işten çıkardı

Yapı Kredi Bankası 700 kişiyi işten çıkardı

152
İBB duran metro hattı için Alman bankasından kredi aldı

İBB duran metro hattı için Alman bankasından kredi aldı

417
Yaşar Büyükanıt'ın son röportajı

Yaşar Büyükanıt'ın son röportajı

156
Tuba Ünsal: Erkekten para istemem

Tuba Ünsal: Erkekten para istemem

162
İsmail Küçükkaya: Ben de EYT'liyim

İsmail Küçükkaya: Ben de EYT'liyim

495
ABD: Videodakiler bizim görüşlerimizi temsil etmiyor

ABD: Videodakiler bizim görüşlerimizi temsil etmiyor

239
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir