İsrail, İran'daki gösterilere destek verdi

ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran halkı, 15 Kasım Cuma günü benzine üç kat zam yapıldığının açıklanmasının ardından protestolara başladı.

Akaryakıt zammıyla sokağa inen göstericilerle yaşanan çatışmalar nedeniyle 6 güvenlik görevlisi ve 1 gösterici hayatını kaybetmiş, gösterilerle ilgili yaklaşık 1.500 kişi de gözaltına alınmıştı.

GÖSTERİCİLERİN YANINDAYIZ

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, İranlı göstericilere hitaben, "Gerçekten yanınızda duruyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD DE DESTEK VERMİŞTİ

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, Washington'un İran'da benzin zammı sonrası başlayan ve ölümlere yol açan ülke genelindeki gösterilere destek verdiğini belirtmişti.