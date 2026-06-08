İsrail, İran'ın hava savunma sistemlerine saldırdığını duyurdu

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İsrail ordusu, İran'ın stratejik hava savunma sistemlerini hedef aldıklarını açıkladı.

Büyük bir saldırı yaptıklarını duyuran İsrail'den yapılan açıklamada, saldırıyla ilgili detaylara yer verildi.

Açıklamada, çok sayıda İsrail savaş uçağının, İran'daki "stratejik hava savunma sistemlerini" hedef aldığı belirtildi.

İRAN'DAN 30 FÜZE

Öte yandan İsrail ordu radyosunun haberinde de İsrail'e İran'dan 30, Yemen'den ise bir füze fırlatıldığı kaydedildi.

İsrail'in sabah saatlerinde İran'ın orta ve batı kesimine düzenlediği saldırıların ardından İran, İsrail'in orta ve güney kesimini hedef alan bir dizi füze saldırısı düzenlemişti.