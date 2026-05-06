İsrail kana doymadı: İran'a saldırıları başlatma mesaisi

Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana katliamlarına devam eden Siyonist İsrail, ABD ile birlikte İran'a yaptıkları saldırıları de yeniden başlatmak istiyor.

İran ile ABD arasındaki diplomatik temaslardan rahatsız olan soykırımcı Binyamin Netanyahu yönetimi, İran'da daha önceki saldırılarda vuramadığı hedeflere saldırmak için fırsat kolluyor.

"FIRSAT DOĞDU"

İsrail Ordu Radyosu'na konuşan üst düzey savunma yetkilileri, İran'da önceki saldırı dalgasında vurulmayan bazı enerji ve petrol tesislerine saldırmak için fırsat doğduğunu iddia etti.

İRAN'A SALDIRI İÇİN İKNA ÇABASI

Haberde savunma yetkililerinin, hükümeti, Tahran'ı müzakerelerde esnetmek için İran'a saldırıları başlatma fikrine ikna etmeye çalıştıkları belirtildi. Habere konuşan İsrailli yetkililer, şu ifadeleri kullandı:

"(İran'a saldırı) Bunun İranlıları taviz vermeye itme potansiyeli var ancak bu garanti edilemez. Onlara karşı savaşı yeniden başlatırsak, bu onları daha da zayıflatacak ve köşeye sıkıştıracaktır. Fakat bu durum, onların mutlaka teslim olup müzakerelerdeki tüm talepleri kabul edeceği anlamına gelmez."

İRAN'A SALDIRI İDDİASI

Dün, CNN'e konuşan İsrailli bir kaynak, İsrail ve ABD'nin, Washington ile Tahran arasında Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin arttığı bir dönemde, İran'a baskıyı artırmak için bu ülkeye olası bir saldırı hazırlığında olduğunu iddia etmişti.