İsrailli büyükelçi, kendi ülkesinde ırkçılık mağduru

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (Makan) Dürzi büyükelçi Mansur'dan aldığı bilgilerle yaptığı habere göre, havalimanı girişinde bir kadın güvenlik görevlisi, Rıza Mansur ile ailesinin diğer üyeleriyle saygısız bir şekilde konuştu ve havalimanına girişlerine engel oldu.

"GÜVENLİK GÖREVLİLERİ BİLİNÇLENDİRİLMELİ"

Büyükelçi Mansur, güvenlik görevlilerinin, kendisinin Panama Büyükelçisi olduğunu öğrenmelerinin ardından havalimanına girişlerine izin verdiğini ifade etti.

Mansur, İsrail Hava Meydanları İşletmesinden, güvenlik görevlilerini yolculara iyi muamelede bulunmaları konusunda bilinçlendirmesini istedi.

İŞLETME KENDİNİ SAVUNDU

İşletme tarafından yapılan açıklamada ise havalimanları girişindeki güvenlik kontrolünün, din, ırk ve cinsiyet ayrımı yapılmaksızın gerçekleştirildiği savunuldu.

DÜRZİLER DE 2. SINIF MUAMELESİ GÖRÜYOR

Sayıları 120 bini bulan Dürzilerin 1950'den bu yana İsrail'de farklı bir statüleri bulunuyor. İsrail'deki Hristiyan ve Müslümanların aksine söz konusu tarihte Dürzilerin askere alınmasına izin verilmişti. Buna rağmen Dürziler, İsrail'de kendilerine yönelik ırk ayrımcılığı yapıldığını ve "ikinci sınıf vatandaş" muamelesi gördüklerini iddia ediyor.