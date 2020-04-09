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İsrail korona hastalarını kök hücre tedavisiyle iyileştirdi

İsrail'de koronavirüs tanısı konan ve durumları ağır olan 6 hasta, kök hücre tedavisiyle koronavirüs hastalığını atlattı.

AA |
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İsrail korona hastalarını kök hücre tedavisiyle iyileştirdi

Koronavirüs nedeniyle dünyada her gün binlerce insan hayatını kaybederken, hastalığın tedavisi için çalışmalar sürdürülüyor.

Yeni ilaç ve aşı henüz bulunamamasına rağmen, farklı ülkelerde daha önce farklı hastalıklar için uygulanan tedavi yöntemleri, korona vakaları için kullanılmaya başlandı.

O yöntemlerden biri de kök hücre tedavisi. İsrailli sağlık çalışanları, hastalarına bu yöntemi uygulayarak başarılı oldular.

AĞIR HASTALARA UYGULANDI

İsrail yerel basında yer alan haberde, İsrail'deki Pluristem firmasının 3 ayrı sağlık merkezinde plasentadan aldığı kök hücreleri laboratuvar ortamında özel işlemlerden geçirdikten sonra ölüm riski yüksek koronavirüs hastasına enjekte ettiği belirtildi.

İsrail korona hastalarını kök hücre tedavisiyle iyileştirdi

6 HASTA DA KORONAYI YENDİ

Kök hücre araştırmalarıyla tanınan Pluristem'in uyguladığı bir haftalık tedavi sonucu böbrek veya solunum yetmezliği de bulunan hastaların tamamının, koronayı yenmeyi başardığı ifade edildi.

Uygulanan tedavi sayesinde 4 hastanın solunum değerlerinde de koronaya yakalanmadan önceki döneme oranla iyileşme gözlendiği aktarıldı.

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