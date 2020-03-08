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İsrail koronavirüs sebebiyle Mısır sınır kapısını kapattı

İsrail, koronavirüs salgını nedeniyle Mısır ile olan kara sınır kapısını kapatma kararı aldı.

AA | 08.03.2020 - 18:40..
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İsrail Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail'de, çoğu İtalya'dan dönen 25 kişide koronavirüs tespit edildi.

Çin, Japonya, Güney Kore, İtalya, Almanya ve Fransa'nın da aralarında yer aldığı birçok ülkeden dönen İsraillilere, 14 gün boyunca evlerinde karantinada kalmaları talimatı verilmişti.

Söz konusu ülkelerden gelen yabancıların, İsrail'e girişi de yasaklanmıştı.

İsrail, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında Mısır ile kara sınır kapısını kapattı.

MISIR İLE OLAN KARA SINIR KAPISI KAPATILDI

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN’ın haberine göre, İsrail turizm şirketlerinin İsrail makamlarından, Mısır ile olan kara sınır kapısının pazar akşamı yerel saat ile 17.00'den itibaren kapatılacağına dair talimat aldığı belirtildi.

Haberde daha fazla ayrıntıya yer verilmezken Mısır tarafından konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

İsrail koronavirüs sebebiyle Mısır sınır kapısını kapattı

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