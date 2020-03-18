İsrail koronavirüs tanısı konulanları mobil takibe aldı

Koronavirüs salgınıyla boğuşan İsrail’de hükümet, oldukça tepki çeken bir uygulamaya imza attı.

İsrail Parlamentosu’ndan oy birliğiyle geçen acil durum kararına göre yetkililer, koronavirüs taşıdığı tespit edilen veya taşıdığından şüphelenilen kişilerin cep telefonu hareketlerini takip edebilecek.

TERÖRLE MÜCADELE KAPSAMINDA KULLANILIYORDU

Başbakan Binyamin Netanyahu’nun geçtiğimiz hafta bahsettiği bu uygulamanın kabine tarafından da onaylanmasının ardından güvenlik takip sistemi, uygulamaya sokuldu.

Aslında terörle mücadele için geliştirilen takip uygulamasının, koronavirüs tanısı konan kişilerin üzerinde uygulanmasının, hastanın karantina kurallarına uymasını denetleme amaçlı yapılacağı söylenirken, hastanın temasa geçtiği diğer kişiler de takip altına alınacak.

ÖZEL HAYATA MÜDAHALE

Virüs salgınıyla mücadelede çok önemli olduğu söylenerek geçirilen uygulama ülke ve dünya genelinde ise tartışmalara yol açtı.

Netanyahu’nun ”terörle mücadele” önlemini sıradan vatandaş üzerinde uygulamak için yürürlüğe soktuğu uygulama, özel hayatın gizliliğine müdahale tartışmalarını ise beraberinde getirdi.