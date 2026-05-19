İsrail Kültür Bakanı: Türkiye'yi düşman ülke ilan etmeliyiz

İsrail'in Türkiye korkusu sürüyor...

Terör devleti İsrail'in bölgedeki barbarlığına karşı çıkan ve her fırsatta Gazze'deki soykırımı dünyaya haykıran Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir kez daha işgalcilerin hedefi haline geldi.

TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha bugün Sumud Filosu'na saldıran İsrail'in faşist bir zihniyet tarafından yönetildiğini vurgulayıp, "İsrail'in bu korsanlığını ve haydutluğunu en sert şekilde lanetliyorum." dedi.

Yaşananlar sıcaklığını korurken; İsrail Kültür Bakanı Miki Zohar, katıldığı bir televizyon programında Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili küstahça ifadeler kullandı ve tehditler savurdu.

"BİZE ZARAR VERENE ZARAR VERİRİZ"

İsrail kanalı Srugim’deki bir programa çıkan Zohar, konuşmasının başında Gazze’ye insani yardım götürmek için yola çıkan ve içlerinde Türk aktivistlerin de bulunduğu Küresel Sumud Filosu’na saldırmaya devam edeceklerinin sinyalini vererek "Bize zarar verenlere nasıl zarar vereceğimizi biliyorum. Denemeye kalksınlar ve görsünler." dedi.

"TÜRKİYE’DEN GELEN TEHDİT TEHLİKELİ"

Türkiye’ye yönelik İsrail’in tutumunun değişmesi gerektiğini öne süren Zohar, "Bizim çok yetenekli bir ordumuz var. Türkiye’den gelen tehdit ise çok tehlikeli. Son dönemde uluslararası arenada Ankara yüceltilirken Tel Aviv ise sürekli olarak karalanıyor. Bu tamamen yanlış ve son vermemiz gereken bir durum." diye konuştu.

"DÜŞMAN ÜLKE İLAN ETMELİYİZ"

Türkiye’nin "düşman ülke" olarak ilan edilmesi konusunda ısrarcı olduğunu dile getiren İsrailli bakan, "Onları kesin olarak düşman ülke olarak ilan etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE AĞIR BEDEL ÖDER"

Ayrıca Zohar, "Etrafımızdaki çember her anlamda daralıyor. Ama dediğim gibi ordumuz güçlü ve Türkiye’nin eğer savaş yolunu seçmesi durumunda şüphesiz ‘ağır bedeller’ ödeyeceğini bilmesi gerekiyor." diye ekledi.

"NETANYAHU ELDİVENLERİNİ TAKMIŞ BEKLİYOR"

İran’a yönelik saldırılara dair de konuşan Zohar, "Birkaç gün önce Başbakan Netanyahu ile oturduk ve konuştuk. Bizim açımızdan neler olup bittiğini ve nereye gittiğimizi sordum. Cevabı ise çok netti. Bana ‘Kazanacağız. İran’da kazanacağız. Hizbullah’a karşı kazanacağız ve Hamas’a karşı kazanacağız. Her yerde kazanacağız’ dedi. Yani Netanyahu eldivenlerini takmış bir şekilde hareket hazır bekliyor. Lübnan’da da ilerlemeye devam edeceğiz. Beyrut’ta bir kez olsun geri adım atmayacağız." dedi.