İsrail, Lübnan sınırındaki güvenlik önlemlerini kaldıracak

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) İç Cephe Komutanlığı, Lübnan sınırı yakınlarındaki bölge halkına yönelik güvenlik kısıtlamalarının kaldırılacağını açıkladı.

LÜBNAN'IN KUZEY BÖLGELERİNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ KALDIRILIYOR

Bu karar, Hizbullah ile varılan hassas ateşkes sürdüğü bir süreçte geldi. Bu doğrultuda yerel saatle yarın 06.00 itibarıyla İsrail’in kuzey bölgelerinde yer alan yerleşim birimlerinde savaş durumuna ilişkin bütün güvenlik önlemlerinin yürürlükten kaldırılacağı kaydedildi.

İsrail basını ayrıca, Lübnan’daki Hizbullah’ın geçtiğimiz pazar gününden bu yana İsrail’e yönelik herhangi bir saldırı düzenlemediğini kaydetti. Ancak Hizbullah’ın bu süreçte ülkeye yönelik işgalini sürdüren ve Lübnan topraklarında sözde güvenlik noktaları kuran İsrail ordusuna yönelik saldırılarını sürdürdüğü kaydedildi.

İsrail’in kuzey bölgelerindeki güvenlik önlemleri kapsamında dış mekanlarda 100, iç mekanlarda 400’den fazla kişinin bir araya gelmesine izin verilmiyordu.

"LÜBNAN'IN GÜNEYİNDEN ÇEKİLMEYECEĞİZ"

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinden çekilmeyeceğini söyledi.

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yapan Katz, İsrail basınında yer alan iddia hakkında açıklamada bulundu.

Katz, "İsrail'in, Lübnan'daki güvenlik bölgesinin ayrılmaz bir parçası olan, Celile yerleşimleri ile İsrail ordusuna bağlı unsurların savunulması için hayati önem taşıyan Şakif Kalesi'nden çekilmek gibi bir niyeti yoktur." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve kendisinin yaptığı açıklamaları hatırlatan Katz, "Açıkça belirttiğimiz üzere İsrail, Lübnan'daki güvenlik bölgesinden çekilmeyecektir." açıklamasını yaptı.

İSRAİL, LÜBNAN’A YÖNELİK SALDIRILARLA ATEŞKESİ İHLAL ETMİŞTİ

İsrail, perşembe gecesi Lübnan’a gerçekleştirdiği saldırılarla hem Lübnan hükümetiyle yürürlükte bulunan hem de ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat kapsamındaki ateşkesi ihlal etmişti.

Saldırıların ardından cuma günü ABD’li bir yetkili, taraflar arasında yerel saatle 16.00 itibarıyla ateşkesin yürürlüğe gireceğini açıklamıştı.