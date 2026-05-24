İsrail, Lübnan'da ambulans vurdu: Bir sağlık çalışanı hayatını kaybetti

Lübnan'da insanlık dramı yaşanmaya devam ediyor...

İsrail, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürmeye devam etti.

BELDELERE SALDIRI DÜZENLENİYOR

Lübnan resmi ajansı NNA, İsrail’e ait savaş uçakları ve insansız hava araçlarının (İHA) sabah saatlerinden bu yana Nebatiye ve çevresindeki beldelere saldırılar düzenlediğini açıkladı.

SAĞLIK GÖREVLİSİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail’e ait bir insansız hava aracı tarafından Arabsalim beldesinde hasta almaya giden ambulans hedef alındı.

Saldırıda bir sağlık görevlisi hayatını kaybetti.

SURİYELİ GENÇ YAŞAMINI YİTİRDİ

İsrail’e ait bir İHA’nın Aba beldesinde bir motosikleti hedef alması sonucu motosikleti kullanan Suriyeli bir genç yaşamını yitirdi.

Adşit beldesine düzenlenen İHA saldırısında da bir kişi hayatını kaybetti.

2 KİŞİ ÖLDÜ

İsrail ordusunun Tebnin beldesine düzenlediği hava saldırısında ise iki kişi öldü.

İsrail ordusunun gün içerisinde Nebatiye ve Sur kentlerindeki birçok beldeye düzenlediği hava saldırılarında sekiz kişi yaşamını yitirmişti.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 13'E YÜKSELDİ

Böylece İsrail’in, ateşkese rağmen Lübnan’a bugün düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 13’e yükseldi.