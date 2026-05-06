İsrail Lübnan’da ambulansı vurdu: 3 kişi yaralandı

İsrail’in insanlık dışı saldırıları devam ediyor.

Tüm dünyadan tepkiler yükselirken Lübnan’da bir saldırı daha yaşandı.

Lübnan haber ajansı NNA, İsrail ordusunun güneydeki Sur kentine bağlı Deyr Kifa beldesinde İslami Sağlık Kurumuna ait bir ambulansı İHA ile hedef aldığına dair bir haber yayımladı.



BELDELER BOMBALANDI, 3 OKULDA AĞIR HASAR MEYDANA GELDİ

Söz konusu saldırıda 3 kişinin yaralandığı vurgulanan haberde, yaralıların bölgedeki hastanelere ulaştırıldıkları ifade edildi.

Haberde, İsrail savaş uçaklarının da gece saatlerinde güneydeki Kalaviye ve Baraşit beldelerini bombaladığı ve Kalaviye'deki Burc Kalaviye Okulu'nda ağır hasar meydana geldiği kaydedildi.

1 MİLYONDAN FAZLA İNSAN YERİNDEN EDİLDİ

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

2 BİN 700'DEN FAZLA KİŞİ ÖLDÜ

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında 2 bin 700'den fazla kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

HİZBULLAH MİSİLLEME OLARAK İSRAİL BİRLİKLERİNE SALDIRIYOR

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.