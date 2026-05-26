İsrail, Lübnan'da kara operasyonuna başladı

İsrail bölgede terör estirmeye devam ediyor.

Gazze'de ateşkese rağmen saldırılarını sürdüren yönetim, Lübnan'da da yeni saldırılarda bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkesin uzatıldığını açıklamasına rağmen hava saldırıları gerçekleştirilirken can kaybı günden güne artıyor.

KARA SALDIRISI BAŞLATILDI

İsrail'deki askeri sansürün kalkmasının ardından devlet televizyonu KAN'ın verdiği haberde, İsrail ordusunun güneyde işgal ettiği onlarca beldenin dışında da kara saldırılarına giriştiği aktarıldı.

Lübnan'ın güneyinde çok sayıda beldeyi işgal eden İsrail ordusuna bağlı bir birliğin, Litani Nehri'nin kuzeyinde bulunan Doğu Zavtar beldesine girdiği gün içinde basına yansıdı.

İsrail ordusu, 19 Nisan'da Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği alanlarda Gazze Şeridi'ndeki "Sarı Hat" benzeri bir bölge oluşturduğunu açıklamıştı.

İŞGAL EDİLEN BÖLGELER HER GEÇEN GÜN GENİŞLİYOR

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri yoğun hava saldırıları ve topçu atışlarının ardından Nebatiye kentine bağlı Doğu Zavtar beldesini işgal etti.

İsrail, ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdürürken 2 Mart’tan bu yana 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre yaralı sayısı da 10 bine yaklaştı.

HİZBULLAH'IN İHA'LARINA KARŞI ETKİSİZ KALINIYOR

İsrail'de yayın yapan Walla haber sitesinin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, kararın Hizbullah'ın İHA ile düzenlediği saldırılar karşısında etkisiz kalınması neticesinde alındığı aktarıldı.

Walla'ya konuşan üst düzey bir güvenlik yetkilisi, ordunun Lübnan'a yönelik saldırılarının kapsamının genişletileceğini ve Hizbullah'a karşı sahada farklı askeri yöntemleri devreye sokacağını ifade etti.

YEDEK ASKERLER GÖREVE ÇAĞRILDI

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, ordu, Lübnan'daki ateşkes hattı dışında askeri faaliyetlerin artırılması amacıyla yedek askerlerin seferber edilmesine başladı.

Son günlerde terhis edilen bazı askerlerden derhal yeniden göreve dönmeleri istendi.

SALDIRILAR 2 MART'TA BAŞLAMIŞTI

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ATEŞKES UZATILMASINA RAĞMEN SALDIRILAR SÜRÜYOR

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD ara buluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.