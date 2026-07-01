İsrail, Lübnan'dan çekilme adımını erteledi

İsrail ile Lübnan arasında ABD arabuluculuğunda varılan kademeli çekilme anlaşmasının ilk uygulama adımı ertelendi. İsrail yönetimi, Lübnan'ın güneyindeki iki pilot bölgeden askerlerini çekme planını, taraflar arasında ortak güvenlik denetim mekanizmasının tam olarak oluşturulamaması nedeniyle ileri bir tarihe bırakma kararı aldı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberine göre, hafta sonu gerçekleştirilen temaslarda, çekilme sürecinin mevcut güvenlik koşulları çerçevesinde yeniden değerlendirildiği ve ilk takvimin uygulanmasının uygun görülmediği ifade edildi.

Haberde, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Zavtar ve Ferrun bölgelerinden çekilmesinin planlanandan daha geç gerçekleşeceği belirtildi.

ORTAK DENETİM MEKANİZMASI ŞARTI

İddiaya göre İsrail tarafı, çekilme sürecinin başlamasını, iki ülke orduları arasında ateşkesin uygulanmasını denetleyecek ortak bir güvenlik mekanizmasının kurulmasına bağladı.

Söz konusu mekanizmanın, taraflar arasında imzalanan anlaşmanın kamuoyuna açıklanmayan güvenlik eki kapsamında yer aldığı ve sistem tamamen işler hale gelmeden İsrail birliklerinin bölgelerden ayrılmasının planlanmadığı öne sürüldü.

İsrail, bu mekanizmanın faaliyete geçmesinin ardından çekilmenin aşamalı biçimde devam edeceğini savunuyor.

ABD'NİN ONAYI BEKLENİYOR

KAN'a konuşan bir kaynak, oluşturulacak ortak mekanizmada görev alacak isimlerin ABD tarafından onaylanmasının beklendiğini söyledi.

Kaynak, bu uygulamanın temel amacının, paylaşılacak hassas güvenlik bilgilerinin Hizbullah'ın eline geçmesini önlemek olduğunu ileri sürdü.

Aynı yetkili, 2024 yılında oluşturulan benzer mekanizmanın yeterince etkili olamamasında da güvenlik ve bilgi paylaşımı konusundaki sorunların rol oynadığını iddia etti.

"ÇEKİLME OLACAK ANCAK ACELE EDİLMEYECEK"

İsrailli güvenlik kaynakları ise çekilmenin tamamen iptal edilmediğini, ancak uygulanma tarihi konusunda henüz kesinleşmiş bir takvim bulunmadığını belirtti.

Kaynaklar, sürecin "doğru, güvenli ve eksiksiz" şekilde yürütülmesi gerektiğini savunurken, Lübnan ordusunun özellikle Hizbullah'a karşı somut ve hızlı adımlar atacağına ilişkin net güvenlik güvenceleri verilmeden İsrail askerlerinin bölgeden çekilmeyeceğini öne sürdü.

İsrail tarafı, çekilmenin ancak sahadaki güvenlik şartlarının beklentileri karşılaması halinde başlayacağını ifade ediyor.

26 HAZİRAN'DA ÇERÇEVE ANLAŞMASI İMZALANMIŞTI

ABD'nin arabuluculuğunda Beyrut ile Tel Aviv yönetimleri, 26 Haziran'da İsrail'in işgal altında tuttuğu Lübnan topraklarından aşamalı çekilmesini öngören bir çerçeve anlaşmasına imza atmıştı.

Anlaşmaya göre süreç, isimleri kamuoyuna açıklanmayan iki pilot bölgeden başlayacak ve ilerleyen aşamalarda diğer bölgeleri kapsayacak şekilde genişletilecekti.

Bununla birlikte anlaşmada çekilmeye ilişkin kesin bir takvim yer almazken, İsrail'in boşaltacağı bölgelerde güvenlik sorumluluğunun tamamen Lübnan ordusuna devredilmesi ve başta Hizbullah olmak üzere silahlı grupların etkisiz hale getirilmesine yönelik adımların atılması temel şartlar arasında bulunuyor.

Son erteleme kararı, taraflar arasında varılan mutabakatın uygulanmasının sahadaki güvenlik düzenlemeleri ve karşılıklı güven inşasına bağlı olarak şekillenmeye devam edeceğini ortaya koyuyor.