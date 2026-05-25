İsrail, Lübnan’ın güneyine fosfor bombasıyla saldırı gerçekleştirdi

Lübnan’a yönelik insanlık dışı saldırı...

İsrail askerleri, güneydeki Sur kentine bağlı Galile beldesindeki ormanlara fosfor bombası kullanarak saldırı düzenledi.

CAN KAYBINA İLİŞKİN BİLGİ PAYLAŞILMADI

Saldırı sonrası bölgedeki tarım arazileri ile narenciye bahçelerinde yangın çıktı.

Galile’deki saldırıda can kaybı ya da yaralanmaya ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.

İHA İLE SALDIRI DÜZENLENDİ

Öte yandan İsrail ordusuna ait insansız hava araçları (İHA), Lübnan’ın güneyindeki Duveyr, Arnon, Yahmir eş-Şakif, Kefr Rumman beldeleri ile Nebatiye’de çeşitli noktaları hedef aldı.

İlk belirlemelere göre Duveyr’deki saldırıda 2’si ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

2 KİŞİ YARALANDI

Vadi Cilo el-Bazuriyye yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonu yakınında düzenlenen hava saldırısında da 2 kişi yaralandı.

1 MİLYON KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ

İsrail ordusu, 2 Mart’ta Lübnan’a yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etti.

Lübnan hükümeti bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıkladı.