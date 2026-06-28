İsrail, Lübnan'ın güneyine hava saldırıları düzenledi

İsrail’in 2 Mart’ta Lübnan’a yönelik başlattığı hukuk tanımaz, insanlık dışı saldırılar sürüyor.

Binlerce kişinin öldüğü, yaralandığı ve yerinden edildiği savaşta durum, her geçen gün daha da kötüye gitmekte.

NEBATİYE BELDESİNE SALDIRI DÜZENLENDİ

İsrail, vahşi saldırılarına bir yenisini daha ekledi.

İsrail’e ait bir insansız hava aracı (İHA), Nebatiye vilayetine bağlı Yukarı Nebatiye beldesine saldırı düzenledi.

DEYR SURYAN BELDESİ ÇEVRESİNE HAVA SALDIRISI DÜZENLENDİ

Ayrıca İsrail savaş uçakları, Deyr Suryan beldesi çevresine hava saldırısı düzenleyerek çok sayıda binaya ve otlak alana hasar verdi.