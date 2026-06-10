İsrail Lübnan'ın güneyine İHA saldırısı düzenledi

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Sayda kent merkezindeki Başpiskoposluk karşısında bir araç İsrail'e ait İHA tarafından vuruldu.

2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Saldırı sırasında araçta bulunan 2 kişi yaşamını yitirdi.

YANGIN ÇOK SAYIDA ARACA SIÇRADI

Araçta çıkan yangın çevrede park halindeki çok sayıda araca da sıçradı.

Olay yerine ambulanslar, itfaiye ekipleri ve sivil savunma ekipleri sevk edildi.

BİRÇOK BELDEYİ İŞGAL ETMİŞTİ

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ATEŞKES 45 GÜN UZATILMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Ancak duyurulan ateşkes anlaşmalarına rağmen İsrail ordusu Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor.