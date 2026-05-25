İsrail, Lübnan’ın Sur kenti ve çevresi için saldırı tehdidinde bulundu

Lübnan'da insanlık dramı sürüyor.

İsrail'in, 17 Nisan’da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan’a yönelik saldırıları son bulmadı.

Saldırılar devam ederken İsrail, Lübnan’a yönelik yeni bir tehditte bulundu.

REŞİDİYE BÖLGESİ HEDEF ALINACAK

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail’in Lübnan’ın güneyindeki Sur kenti ve çevresindeki mülteci kampları ile Reşidiye bölgesini hedef alacağını bildirdi.

İNSANLARIN EVLERİNİ TAHLİYE ETMELERİNİ İSTEDİ

Adraee, Sur kenti ve çevresindeki bölge sakinlerinden, daha sonra yayımlanacak haritalarda kırmızıyla işaretlenecek binalarda yaşayanların evlerini tahliye etmelerini, Reşidiye bölgesi sakinlerinden ise işaretli yapılardan 300 metre uzaklaşmalarını istedi.

1 MİLYON İNSAN YERİNDEN EDİLDİ

İsrail, Lübnan’ın farklı bölgelerinde daha önce de birçok yerleşim yeri için saldırı tehdidinde bulunmuştu.

İsrail, 2 Mart’ta Lübnan’a yönelik yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyindeki birçok beldeyi işgal etti.

Lübnan hükümeti, bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıkladı.