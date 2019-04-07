İsrail medyası: Katolik Kilisesi'nin ahlakı çürüdü

Vatikan'da son zamanlarda patlak veren cinsel taciz, çocuk istismarı ve eşcinsellik, kuruma olan inancı sarsmış durumda.

Katolik Kilisesi'nin en üst saflarında suç ahlaksızlığı ile ilgili bilgiler İsrail medyası tarafından paylaşıldı.

SORUNU CİNSEL KURTULUŞ DEVRİMİNE BAĞLADI

İsrail'in medya kuruluşu Haaretz, Papalık konutlarında seks partileri ve uyuşturucular hakkında, fahişeler, cinsel taciz, pedofililer hakkında ortaya çıkardıkları bulguları üzücü olduğunu söyledi.

Haaretz, sorunu kiliselerdeki cinsel kurtuluş devrimindeki felakete bağlıyor. Bu devrimin, Vatikan'ı daha eşcinsel ve aynı zamanda daha homofobik ve hatta kendi çıplak gerçeğini inkar ederek daha da homojen hale getirdiğini belirtti.