İsrail ordusu Mevasi'deki çadır kampına saldırdı

Gazze Şeridi'nde sivillerin sığındığı alanlara yönelik saldırılar sürerken bu kez hedef, Han Yunus'un batısındaki Mevasi bölgesinde kurulan yerinden edilmiş Filistinlilerin çadır kampı oldu.

Patlamanın etkisiyle çok sayıda çadır tamamen yıkılırken, ayakta kalan barınakların da ağır zarar gördüğü bildirildi. Bölgedeki eşyalar enkaz altında kalırken, ailelerin temel yaşam malzemelerinin önemli bölümü kullanılamaz hale geldi.

ÇOCUK DAHİL 2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Saldırıda biri çocuk olmak üzere iki kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin ise yaralandığı aktarıldı.

Yaralıların çevredeki sağlık merkezlerine sevk edildiği belirtilirken, ekiplerin olay yerindeki arama ve yardım çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

SALDIRI SONRASI YANGIN ÇIKTI

Saldırının ardından çadır kampında yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede çevredeki çadırlara sıçradığı belirtilirken, bölgedekilerin yoğun çabası sonucu yangının kontrol altına alınabildiği ifade edildi.

Yangın nedeniyle bazı çadırlar tamamen yanarken, kamp alanındaki yıkımın boyutu daha da arttı.

"SADECE ÇOCUKLARIMIZI ALIP KAÇABİLDİK"

Yerinden edilmiş Filistinlilerden Midhad Zakut, saldırı öncesinde bölgeyi kısa süre içinde tahliye etmeleri yönünde uyarı aldıklarını söyledi.

Uyarının ardından zamanlarının son derece kısıtlı olduğunu belirten Zakut, yalnızca çocuklarını yanlarına alarak bölgeden uzaklaşabildiklerini ifade etti.

Geride para ve kişisel eşyalarını bırakmak zorunda kaldıklarını dile getiren Zakut, saldırı sonrasında ailelerinin en temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta büyük zorluk yaşadığını anlattı.

BÖLGEDE İNSANİ KOŞULLAR DAHA DA AĞIRLAŞTI

Saldırının ardından çadırlarını kaybeden çok sayıda kişinin açık alanda kaldığı belirtilirken, bölgede barınma, gıda ve temel ihtiyaçlara erişim konusunda yaşanan sıkıntıların daha da derinleştiği ifade edildi.

Mevasi, çatışmalar nedeniyle yerlerinden edilen binlerce Filistinlinin sığındığı bölgelerden biri olarak öne çıkarken, son saldırının ardından kamp alanında oluşan yıkım sivillerin yaşam koşullarını daha da ağırlaştırdı.