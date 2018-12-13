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İsrail ordusundaki taciz olaylarında artış

İsrail ordusundaki cinsel taciz olaylarının, geçen yıla oranla 2018'de yüzde 10 artış gösterdiği belirtildi.

AA | 13.12.2018 - 17:18..
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İsrail ordusundaki söz konusu cinsel taciz olaylarının artış göstermesi, İsrail Meclisi'nde de gündem konusu oldu.

İsrail Meclisi Basın Ofisi tarafından genel kurula dağıtılan rapora göre, İsrail Genelkurmay Başkanlığı Kadın İşleri Müsteşarı Sharon Nair, ordudaki taciz olaylarının geçen yıl 893 iken, 2018 yılı tamamlanmadan 993'e yükseldiğini duyurdu.

İSRAİLLİ MUHAFAZAKAR YAHUDİLER ZORUNLU ASKERLİĞE KARŞI

Basın ofisinin açıklamasında, "Raporlamalara yansıyan taciz olayları gösteriyor ki bu konuda farkındalık oluşmuş durumda ve gerçekleşen her olay eksik bilgiye dayansa bile raporlanıyor." ifadelerine yer verildi.

İsrail yasalarına göre 18 yaşındaki kadın ve erkek her İsrail vatandaşı zorunlu askerlik hizmetini yapmak zorunda.

İsrailli muhafazakar Yahudiler ise zorunlu askerlik hizmetine karşı çıkıyor.

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