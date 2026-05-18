İsrail ordusundan tarihin en büyük savunma bütçesi talebi

İsrail’de güvenlik politikaları ve artan askeri harcamalar yeni bir bütçe krizini gündeme taşıdı. Ordu, devam eden operasyonlar ve bölgesel çatışma risklerini gerekçe göstererek ülke tarihinin en yüksek savunma bütçesi için resmi talepte bulundu.

BÜTÇEDE YENİ ARTIŞ TALEBİ

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Savunma Bakanlığı tarafından yaklaşık 1,5 ay önce 48 milyar dolara yükseltilen askeri bütçeye ek olarak 40 milyar şekel (yaklaşık 13,3 milyar dolar) daha artış talep edildi.

Talebin kabul edilmesi halinde savunma bütçesinin rekor seviyelere çıkacağı belirtiliyor.

GEREKÇE: ÇOK CEPHELİ ASKERİ FAALİYETLER

Bütçe artışı talebinin gerekçeleri arasında İran ile yaşanan gerilim, Gazze, Lübnan ve Suriye’de süren askeri faaliyetler ile ordunun yüksek hazırlık seviyesinde tutulması ihtiyacı gösterildi.

Yetkililer, ordunun aynı anda birden fazla cephede operasyon yürütmesinin mali yükü artırdığını ifade etti.

2026 BÜTÇESİNDE REKOR BEKLENTİSİ

Yeni bütçe artışının onaylanması durumunda 2026 savunma harcamalarının 184 milyar şekele (yaklaşık 61,3 milyar dolar) ulaşacağı ve bunun “tarihi zirve” olacağı kaydedildi.

Artışın gerçekleşmesi halinde askeri harcamaların ülke bütçesindeki payının ciddi şekilde büyüyeceği ifade ediliyor.

MALİYE BAKANLIĞI’NDAN SERT TEPKİ

İsrail Maliye Bakanlığı yetkilileri ise bütçe artışına sert tepki gösterdi. Yapılan değerlendirmelerde, söz konusu artışın kamu maliyesi üzerinde ağır yük oluşturacağı vurgulandı.

Yetkililer, “Bu bir çılgınlık, vatandaşlar bunun bedelini yıllarca ödeyecek.” ifadeleriyle artışa karşı çıktı.

SOSYAL HARCAMALARDA KESİNTİ ENDİŞESİ

Maliye yetkilileri, savunma harcamalarındaki her ek artışın eğitim, sağlık ve sosyal refah alanlarında kesintiye yol açacağını belirtti. Bu durumun uzun vadede kamu hizmetlerini olumsuz etkilemesinden endişe ediliyor.

YEDEK ASKER MALİYETİ BÜTÇEYİ ZORLUYOR

Haberde bütçeyi zorlayan en önemli unsurlardan birinin yedek asker sayısındaki artış olduğu ifade edildi. İran ile yaşanan gerilimin ardından silah altına alınan yedek asker sayısının 40 binden 110 bine yükseldiği, bunun da yaklaşık 10 milyar dolarlık ek maliyet oluşturduğu kaydedildi.

Mevcut durumda çeşitli cephelerde yaklaşık 100 bin yedek askerin görev yaptığı belirtiliyor.

CEPHELERDEKİ VARLIK GÜNLÜK MALİYETİ ARTIRIYOR

İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyinde sürdürdüğü askeri varlığın günlük maliyetinin ise yaklaşık 33,3 milyon dolara ulaştığı aktarıldı. Bu durumun, savunma bütçesi üzerindeki baskıyı daha da artırdığı ifade ediliyor.